Die Fahrerin des Skoda, die in Richtung Esselbach unterwegs war, hielt in der Grundstraße an, als ihr ein schwarzer Geländewagen entgegen kam, um diesen passieren zu lassen.

Beim Vorbeifahren touchierte dieser den Skoda, wodurch der linke Außenspiegel abgerissen wurde. Der bislang unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bischbrunn fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.