Unbekannter fährt in Aschaffenburg Frau mit Rollator an und flüchtet

Nach dem Zusammenstoß stieg der Mann noch kurz aus und redete mit der Verletzten, ehe er sich wieder in sein Fahrzeug begab und unerlaubt in Richtung Maximilianstraße von dem Parkplatz wegfuhr. Bei dem noch unbekannten, unfallflüchtigen Auto soll es sich laut Zeugen um einen grünen Kleinwagen handeln. Zu dem Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer liegen der Polizei erste Ermittlungsansätze vor.

Volkswagen prallt gegen Ford

An der Kreuzung Moltkestraße und Ludwigsallee kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit etwa 5500 Euro Sachschaden. Gegen 18:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Ford die Ludwigsallee in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig befuhr die Fahrerin eines VW die Moltkestraße in Richtung Ludwigsallee. An der Kreuzung beider Straßen, übersah die VW-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Pkw Ford. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde zum Glück niemand verletzt.

Alkoholisierter Pkw Fahrer wird gegenüber der Polizei renitent

In der Steinbacher Straße kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr den Fahrer eines Pkw Nissan. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Nissanfahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich die Gewissheit auf eine Alkoholisierung über dem erlaubten Grenzwert. Aus diesem Grund sollte der 49jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten, um sich dort einem gerichtsverwertbarem Atemalkoholtest zu unterziehen. Hiermit zeigte sich der Fahrer des Nissans jedoch nicht einverstanden und wurde zunehmend renitent. Letzten Endes musste der Mann durch die Polizei gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Anstatt des freiwilligen, gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests, musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Im Lufthofweg kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg Mittwochnacht einen E-Scooter. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Gefährt ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Für das aktuelle Versicherungsjahr konnte der Fahrzeugführer keinen Versicherungsschutz nachweisen. Auf den E-Scooter Fahrer kommt nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu.

Zwei Fahrräder gestohlen

Im Zeitraum von Dienstagabend und Mittwochfrüh kam es in Aschaffenburg zu zwei Fahrraddiebstählen. In der Glattbacher Straße wurde ein E-Bike vom Typ Prague der Marke NCM im Wert von etwa 1000 EUR entwendet. Der Eigentümer hatte sein schwarzes Rad am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr im Hof an einem dortigen Fahrradständer verschlossen abgestellt. Am Mittwochmorgen musste der Geschädigte gegen 07:50 Uhr schließlich den Diebstahl seines Fahrrades feststellen.

Im Zeitraum von Mittwochfrüh 8:45 und 9:15 Uhr wurde im Magnolienweg ein E-Bike der Marke Prophete vom Typ Navator in der Farbe silber bzw. grau entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad vor dem Eingangsbereich einer Firma abgestellt. Der Wert des Rades beziffert sich auf etwa 2000 Euro.

Unerlaubte nächtliche Badegäste im Aschaffenburger Freibad

Insgesamt sechs Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren hatten sich am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr unbefugt Zutritt zum Freibad Aschaffenburg verschafft. Die aus mehreren Haushalten stammenden Personen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs sowie eines Verstößen gegen die aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen verantworten.

Kreis Aschaffenburg

Glück im Unglück

Laufach. Der Fahrer eines Peugeot kam am Mittwochfrüh gegen 7:15 Uhr auf der Kreisstraße von Wiesen kommend, in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Böschungswall. Während an dem Peugeot ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, blieb der Fahrer zum Glück unverletzt.

Autofahrer in Bessenbach prallt gegen Traktor

Bessenbach. Auf der Kreisstraße zwischen Bessenbach und Waldaschaff kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Honda sowie einem Traktor. Der Fahrer des Traktors befuhr gegen 14:45 Uhr die Kreissstraße in Richtung Bessenbach und wollte nach links in einen Forstweg abbiegen. Dies erkannte der Fahrer eines nachfolgenden Pkw Honda zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Traktor auf. Hierbei prallte der Honda gegen einen am Heck des Schleppers montierten Heuballenwender. Trotz des heftigen Aufpralls und der Tatsache, dass der Fahrer des Hondas den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, blieb der Mann zum Glück unverletzt. Weniger Glück hatte der Honda, der durch den Aufprall erheblich beschädigt wurde.

Alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Hösbach. In der Daimlerstraße kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion am Donnerstagfrüh gegen 03:00 Uhr, den Fahrer eines Seat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Schnelltest vor Ort lag über dem erlaubten Grenzwert von 0,25mg/l. Auf der Dienststelle folgte ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest. Auf den Seat-Fahrer kommen nun ein Bußgeld von mindestens 500 EUR sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu.

Unfallflucht in Oberafferbach

Johannesberg. Am Mittwoch kam es in der Zeit von 8:00 Uhr bis 10:30 Uhr in der Dorfstraße/ Mittelstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß an der dortigen Kurve gegen einen Stahlpfosten und drückte diesen gegen eine Hausfassade. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 6000 EUR.

Mehrere Menschen randalieren in Breunsberg

Breunsberg. Mindestens zwei noch nicht identifizierte Personen liefen gegen 3 Uhr von einem, parallel zur Spessartstraße verlaufenden Feldweg, auf die Breunsberger Straße. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen umgeknickt, Leitpfosten aus der Verankerung gehoben sowie Mülleimer umgetreten. Entlang der Frankenstraße bis zur Kahlgrundstraße wurden Blumenkübel umgeworfen sowie Briefkästen abgerissen und beschädigt. Auf Höhe der Hausnummer 26 hoben die beiden Personen einen Kanaldeckel aus dem Boden und legten diesen als Hindernis auf die Fahrbahn. Mindestens ein Fahrzeug prallte gegen den Schachtdeckel und wurde hierbei massiv beschädigt. Der bislang entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 1500 Euro.

Auto mutwillig beschädigt

Großostheim. In Großostheim wurde im Zeitraum von Mittwoch 11:45 Uhr und 15:00 Uhr das Dach eines VW Golf Cabrios durch Einstiche und Schnitte beschädigt. Der Eigentümer stellte den Schaden an seinem Fahrzeug fest, als er dieses gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz am Kirchberg abstellte. Zuvor war er mit seinem Cabrio im Raum Großostheim unterwegs. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg