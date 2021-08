Unbekannter fährt geparktes Auto in Aschaffenburg an und fährt davon

Am Mittwochabend, gegen 18:50 Uhr konnten Zeugen einen deutlichen Knall von einem Balkon in der Medicusstraße wahrnehmen. Bei der Nachschau erkannten sie, dass ein weißer Fiat Doblo offensichtlich beim Ausparken an einen Toyota Yaris stieß. Der Unfallfahrer stieg zwar kurz aus, holte dann jedoch etwas aus dem Kofferraum, begab sich wieder zum Fahrzeug und fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fort. Die Zeugen konnten eine gute Beschreibung abgeben, die bei der Täterermittlung helfen werden. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Geldbeuteldiebstahl während Verbringens des Einkaufswagens

Durch eine Zeugin konnte am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße ein Geldbeuteldiebstahl beobachtet werden. Hier öffnete ein unbekannter Mann die Beifahrertüre leicht, als eine Dame ihre Einkäufe in den Kofferraum lud. Im Anschluss brachte die Dame den Einkaufswagen zurück und verschloss ihren Wagen mit der Fernbedienung. In dieser Zeit nahm der unbekannte Täter den Geldbeutel, der sich auf dem Beifahrersitz befand und konnte flüchten. Ein weiterer Mann stand „Schmiere" und beide stiegen in ein Fahrzeug ein. Das Kennzeichen konnte die Zeugin noch durchgeben, jedoch verlief die anschließende Fahndung nach dem Fahrzeug negativ. Die beiden Männer werden auf etwa 45 Jahre geschätzt und trugen rote bzw. blaue Sportjacken.

Auto massiv beschädigt - Jugendlicher festgenommen

In der Ansbacher Straße konnte am Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr ein Zeuge einen Jugendlichen beobachten, wie dieser ein Fahrzeug stark beschädigte. Er riss Tankdeckel, Scheibenwischer und Kennzeichen ab und verkratzte die Fahrerseite. Dank der guten Beschreibung konnte der Täter durch die Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde an den Vater übergeben und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.