Unbekannter fährt geparktes Auto in Lohr an und flüchtet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch parkte der Anzeigenerstatter sein Fahrzeug in der Wombacher Straße. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Opel Astra kommt, stellt er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher ist weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

Bollerwagen entwendet-traurige Kinderzurückgelassen

Lohr. In der Zeit von Samstag bis Dienstag wurde am Kirchplatz ein Bollerwagen entwendet. Der Bollerwagen stand dort unverschlossen. Der Leiterwagen wurde vom Großvater selbst gebaut. Die Kinder würden sich freuen, ihr Spielzeug zurückzu bekommen. Der Leiterwagen ist aus Holz, hat Metallfelgen und Gummireifen.

Ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Lohr. Am Dienstagmorgen wurde ein Buggy einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzo-gen. Bei dem Buggy handelt es sich um ein Kleinkraftrad, besser geläufig als Strand-Buggy. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an demFahrzeug kein gültiges Ver-sicherungskennzeichen angebracht war.

sob/Polizei Lohr