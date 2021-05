Unbekannter fährt durch Hecke in Großostsheim und flüchtet

Offenbar verlor die unbekannte Person im Zeitraum von Freitag, 11:30 Uhr bis Montag, 8 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr daraufhin frontal durch eine Hecke hindurch. Diese wurde in vierstelliger Höhe beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnte ein Kennzeichen des vermeintlichen Unfallfahrzeugs aufgefunden werden, wodurch der Fahrzeughalter ausfindig gemacht wurde. Bei Anfahrt der Halteranschrift stellten die Polizeibeamten einen beschädigten Pkw Peugeot fest, der sogar Rückstände und ganze Teile der Hecke aufwies. Nun gilt es den Fahrer zur Tatzeit ausfindig zu machen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun unter anderem wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.

Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Aschaffenburg. Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, stand ein Pkw Mercedes mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Westring. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde ein 32-jähriger Mann schweißgebadet auf dem Fahrersitz angetroffen. Der Mann wies zudem weitere drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf Amphetamin, woraufhin eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Mercedes-Fahrer begleitete die Beamten mit auf die Wache. Dort entnahm dem Mann ein Arzt eine Blutprobe. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Unfallflucht - Fahrer eines schwarzen Audi unter Verdacht

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, einen Pkw Peugeot. Dieser war in der Spessartstraße abgestellt und weist nun einen abgefahrenen linken Außenspiegel und eine Delle links am Heck auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Als Tatfahrzeug steht ein schwarzer Pkw Audi unter Verdacht. Nähere Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer liegen jedoch nicht vor.

Aufbruch eines Handwerker-Fahrzeugs - Mehrere Werkzeuge als gestohlen gemeldet

Hösbach. Am Samstag, gegen 03 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter an einem Pkw Fiat Ducato zu schaffen. Hierbei stach die unbekannte Person das Schloss des Pkw auf und entwendete im Anschluss neben einem Winkelschleifer, einem Vorschlaghammer und einem Schweißgerät diverse andere Werkzeuge. Diese hatten einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg