Der graue VW Tiguan hat in der Maintalstraße gestanden und der vordere linke Kotflügel ist verkratzt. Der Wagen war am Dienstag, von 15:00 bis 16:15 Uhr, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 €.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

hosa/Quelle: Polizei Marktheidenfeld