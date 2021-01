Unbekannter fährt Außenspiegel ab und flüchtet

Am Donnerstag gegen 10:55 Uhr befand sich ein Autofahrer mit seinem blauen Dacia auf der Rechtsabbiegerspur an der Obertorkreuzung, von Gemünden kommend in Richtung Partenstein. Ein hinter ihm fahrender bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte offensichtlich noch die Grünphase der Linksabbieger mitnehmen und überholte den Dacia, wobei er ihm den linken Außenspiegel abfuhr. Anschließend fuhr er ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.