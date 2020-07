Unbekannter erwürgt Gänse und Truthähne in Großheubach - Belohnung für Hinweise

Es konnten keinerlei äußere Verletzungen an den Tieren lokalisiert werden, allerdings waren beide Tore, die zu dem Gartengrundstück führen, geöffnet worden. Zudem wurde von dem Besitzer festgestellt, dass noch weitere drei Gänse fehlten. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass ein bisher Unbekannter die Tiere mit den Händen erstickte. Der Besitzer der Tiere lobt für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des/der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus.

Entwendeter Fahrradanhänger aufgefunden

Kleinheubach/Freudenberg. Wie mit dem Pressebericht vom Sonntag, 12.07.2020 gemeldet, wurde in Kleinheubach ein verschlossenes Fahrrad samt eines dahinter befestigten Fahrradanhängers für Kinder entwendet. Dieser Anhänger wurde nun in Freudenberg aufgefunden, das graue Trekkingrad der Marke Kalkhoff ist nach wie vor verschwunden.

Solarlampe entzündet Hecke

Faulbach. Am Mittwoch, in den frühen Morgenstunden, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Faulbach und Breitenbrunn in die Kirchgasse nach Faulbach ausrücken. Dort hatte sich vermutlich eine Solarlampe selbst entzündet, welche dann eine daneben befindliche Hecke in Brand setzte. Die Florianjünger konnten Schlimmeres verhindern und die Flammen zügig löschen. Die Höhe des Sachschaden ist bis dato nicht bekannt.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg