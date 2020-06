Unbekannter entsorgt illegal Altöl in Arnstein

Für die kostenpflichtige Entsorgung muss der Eigentümer des Grundstücks aufkommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Beim Wenden in Arnstein Mauer gestreift und geflüchtet

Am Freitagnachmittag blieb ein Linienbus bei einem Wendemanöver in der Hammelburger Straße in Schwebenried mit dem Heck an einer Grundstücksmauer hängen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Nachbar der das Unfallgeschehen beobachtet hatte verständigte zeitnah die Polizei. Das Kennzeichen konnte der Mitteiler jedoch nicht ablesen. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es schließlich den Unfallverursacher bereits am Abend festzustellen.

Geparkter Pkw in Himmelstadt mutwillig beschädigt

Bereits im Zeitraum vom 29. bis 30. Mai wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein in der Brunntalstraße ordnungsgemäß abgestellter weißer Renault Clio beschädigt. Am Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel verkratzt, das Herstelleremblem abgerissen und der Scheibenwischer verbogen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen. Mit freundlichen Grüßen Martin Schick Polizeihauptkommissar PI Karlstadt

vd/Polizei Karlstadt