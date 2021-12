An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall

Karlstad. Am Mittwoch bemerkte eine 69-jährige Autofahrerin in der Ringsstr. in Karlstadt gegen 11:20 Uhr zu spät, dass ein vor ihr fahrender Autofahrer zum Abbiegen in die Neue Bahnhofstr. seine Geschwindigkeit verzögerte und fuhr auf dessen Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

grr / Pressebericht der PI Karlstadt