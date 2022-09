Unbekannter bricht in drei Firmen in Sailauf ein

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach haben sich die drei Einbrüche in der „Von-Cancrin-Straße" zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, ereignet. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den drei nebeneinanderliegenden Firmengebäuden und entwendete in einem Fall Elektronikartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und konnte unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Jugendliche bei Geldbörsendiebstahl aufgezeichnet - Wer kann Hinweise geben?

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwei unbekannte Mädchen haben in der Nacht zum Freitag vom Gelände einer Autowerkstatt eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach begaben sich die zwei jungen Frauen, die während der Tatausübung von einer Überwachungskamera gefilmt worden sind, am Freitag gegen 00:35 Uhr auf das Gelände der Autowerkstatt „Am Minigolf". Von dort entwendeten Sie eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld, welche der Besitzer zuvor auf einem dortigen Pkw vergessen hatte. Im Anschluss entfernten Sie sich in Richtung Ostring.

Die beiden Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

· Beide 15-20 Jahre alt

· eine Jugendliche mit schlanker Statur und trug schwarz-weiße Nike-Schuhe

· die zweite Jugendliche mit kräftiger Statur und dunkelblonden, schulterlangen Haaren

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Drei Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Aschaffenburg - Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag beschädigte ein Unbekannter zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr einen in der Goethestraße 77 geparkten grauen Seat Toledo an der hinteren Stoßstange. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

HEIGENBRÜCKEN, OT JAKOBSTAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Mühlstraße von Jakobsthal in Richtung Heigenbrücken, als ihr ein blauer Kleinwagen zum Teil auf ihrer Spur entgegen gekommen ist. Nachdem es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel gekommen ist, setze der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

ASCHAFFENBURG-DAMM. Zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte am Freitag ein Unbekannter einen in der Wiesnerstraße auf Höhe der Hausnummer 8 geparkten schwarzen Fiat 500. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise zu allen drei Verkehrsunfällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Alzenau - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr, touchierte ein Unbekannter mit seinem Audi einen in der Aschaffenburger Straße geparkten Opel Astra und beschädigte diesen im Bereich des linken Kotflügels. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz „An der Burg" geparkten Toyota Auris und flüchtete in der Folge von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Hinweise zu beiden Verkehrsunfällen nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

mkl/Polizei Unterfranken