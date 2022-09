Unbekannter bricht Gartenhütte in Lohr-Rodenbach auf

Am vergangenen Donnerstag zwischen 12 und 14 wurde in

Rodenbach in den Steingärten eine Gartenhütte aufgebrochen. Der bislang

unbekannte Täter erlangte dadurch Diebesgut in geringfügigem Wert, durch

den Aufbruch der Hütte und des Gartentors entstand jedoch ein weitaus

höherer Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise über den Täter geben

kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lohr telefonisch unter 09352/87410

oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.



Holz- und Metallgeländer in Lohr beschädigt

Lohr. Im September diesen Jahres wurden mehrere Elemente

der Holz- und Metallgeländer im Bereich des sog.

Ohrwatschls an der Bahnhofstraße/B26 beschädigt. Die

Querstreben der Geländer, welche am Rad-/Fußweg

entlang führen, wurden heraus- bzw. durchgebrochen.

Wer sachdienliche Hinweise über den oder die Täter

geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lohr

telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail an

pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizei Lohr

Spiegel an geparktem Pkw abgefahren und geflüchtet

Zellingen. Am Montag zwischen 09:30 Uhr und 14:45 Uhr wurde in der Vorstadt der geparkte Pkw, ein roter Ford Transit, beschädigt. Der unbekannte Verursacher fuhr den Außenspiegel der Fahrerseite ab, so dass ein Schaden in Höhe von 200,- Euro entstand. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Arnstein. Am Montag um 15:55 Uhr wurde in der Sondheimer-Au-Straße ein 59-jähriger Motorrollerfahrer kontrolliert. Dieser fuhr zuvor mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h vor dem Streifenwagen her. Bei der Kontrolle wurden nicht nur drogentypische Merkmale festgestellt, der Fahrer war auch nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse AM. Da ein Vortest positiv auf Amphetamin reagierte, wurde der Fahrer zur Blutentnahme verbracht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und zusätzlich eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Meldungen der Polizei Karlstadt