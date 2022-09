Unbekannter beschmiert in Wertheim Hauswand

Er oder sie beschmutzte die Fassade durch das Anbringen

eines Schriftzuges mit schwarzer Farbe. Zeugen, welche Angaben zu der

Schmiererei machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in

Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzten.

Motorhaube zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Wertheim - Nassig. In der Zeit von Samstag 3. September bis Samstag 17. September zerkratzte ein

bisher unbekannter Täter die Motorhaube eines in der Straße "Ödengesäß"

abgestellten PKW. Die Polizei Wertheim bittet Zeugen, welche Angaben zu der

Sachbeschädigung machen können, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu

melden.

PKW zerkratzt - Zeugen gesucht

Wertheim - Reinhardshof. Am Freitag zwischen 11:15 Uhr und 11:20 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter

Täter den PKW einer 34-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters in der

Willy-Brandt-Straße. Die Frau war nur für fünf Minuten in dem Discounter um

einzukaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen fast zwei

Meter langen Kratzer auf der Fahrerseite fest. Zeugen, die Angaben zu der Tat

machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Wertheim, Telefon

09342 91890, in Verbindung zu setzen.

B27: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Tauberbischofsheim . Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer am frühen

Montagmorgen auf der B27 zwischen Tauberbischofsheim und Königheim auf einen vor

ihm fahrenden VW auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt

und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Unfall bei Starkregen

Großrinderfeld. Der PKW einer 27-Jährigen kam am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei

Großrinderfeld ins Schleudern. Die Frau fuhr kurz vor 22 Uhr mit ihrem Audi auf

der A 81 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe von

Großrinderfeld geriet das Auto vermutlich durch Aquaplaning ins Schleudern.

Dabei schleuderte der Audi nach links quer über die Fahrbahn und kollidierte mit

der Mittelschutzplanke. Von dieser wurde der PKW abgewiesen, schleuderte

daraufhin nach rechts quer über die Fahrbahn und kollidierte mit der rechten

Schutzplanke. Von dieser wurde er wiederum abgewiesen und kam schließlich im

Bereich der Mittelstreifen quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Eine 24-Jährige

die ebenfalls auf der Autobahn unterwegs war, sah den stehenden PKW offenbar zu

spät, sodass ihr Opel mit dem Audi kollidierte. Glücklicherweise wurde bei dem

Unfall keine der Beteiligten verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt

zirka 23.000 Euro geschätzt.

Gegen Leitplanke gefahren

Lauda-Königshofen. 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf

der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen. Ein 37-Jähriger war gegen 18 Uhr mit

seinem Audi auf der A 81 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Ahorn und

Tauberbischofsheim geriet das Auto auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und

kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs

blieb unverletzt, an seinem PKW und der Leitplanke entstand jedoch Sachschaden.

Meldungen der Polizei Heilbronn