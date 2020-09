Unbekannter beschießt Haus in Mömlingen mit Armbrust

In der Zeit von Montag, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 18:00 Uhr, wurde eine Hauswand eines Wohnanwesens in der Kühzellstraße durch zwei Armbrustpfeile beschädigt. Die Pfeile steckten in einer Höhe von etwa zwei und drei Metern in der Wand - der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Die Pfeile wurden sichergestellt und werden kriminaltechnisch untersucht. Bislang ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass der Abschuss der Pfeile gezielt auf Personen gerichtet gewesen wäre. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kleinwallstadt. Bei einem Heranwachsenden stellte eine Streife der Polizei Obernburg am Donnerstag gegen 17:45 Uhr eine geringe Menge Marihuana sicher. Der 21-Jährige war mit seinem Pkw in der Industriestraße unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte keine Erlaubnis für den Besitz des Betäubungsmittels.

Klingenberg a.Main. Einer Streife fiel am Donnerstag um 18:20 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der den Fahrradweg am Mainufer nahe der Wilhelmstraße befuhr. Der Mann rauchte bei seiner Fahrt einen Marihuanajoint. Nach Anhaltung zur weiteren Kontrolle konnten noch knapp fünf Gramm Marihuana sichergestellt werden, die der 54-Jährige unerlaubt besaß.

Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizisten

Mömlingen. Am Donnerstag teilten Zeugen gegen 11:30 Uhr einen merklich betrunkenen Pkw-Fahrer in der Königswaldstraße bei der PI Obernburg mit. Der Fahrer konnte hieraufhin nur noch zu Fuß vor seiner nahegelegenen Wohnung von einer Streife angetroffen werden. Der sichtlich angetrunkene bestritt die Fahrt mit dem Pkw und verweigerte die Durchführung eines Atemalkoholtests. Er wurde sodann festgenommen und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Hierbei beleidigte der 30-Jährige die eingesetzten Beamten und versuchte sie zu treten. Letztlich musste der Tatverdächtige zur Durchführung der Blutentnahme gewaltsam fixiert werden.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg