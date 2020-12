Unbekannter beschädigt Porsche in Großostheim mehrfach

In der Zeit vom 04.12.2020, 16:00 Uhr bis zum 06.12.2020, 09:00 Uhr, wurde in der Wenigumstädter Straße ein Porsche durch Kratzer absichtlich beschädigt. Das Fahrzeug wurde samt Anhänger daraufhin auf Privatgrund abgestellt. Im weiteren Verlauf verging sich der bislang unbekannte Täter erneut an dem Gespann. Diesmal wurde die Plane des Anhängers aufgeschlitzt. An dem Gespann entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000,- Euro.

Mountainbike entwendet

Aschaffenburg. Am Abend des 05.12.2020 wurde in Nilkheim ein Mountainbike entwendet. Dieses stand verschlossen vor einem Wohnanwesen im Föhrenweg. Das Fahrrad der Marke Concept in silber, ist mit auffälligen 6-Speichen-Rädern ausgestattet und hat einen Wert von ca. 600,- Euro. Hinweise zu dem vor genannten Fall, werden an die Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/857-0 erbeten.

sob/Polizei Aschaffenburg