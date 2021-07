Unbekannter beschädigt mit Fahrzeug in Marktheidenfeld Wartungsschacht

Dort wurde auf dem Fußweg zwischen Ernst-Fertig-Straße und Michelriether Str. der Deckel des Schachtes beschädigt.

Ladendiebstahl

Kreuzwertheim. Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr wurde die PI Marktheidenfeld von einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Kreuzwertheim verständigt.

Dort hatte ein 31jähriger versucht, eine Parfumflasche im Wert von 75 Euro zu entwenden und war dabei ertappt worden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Reifen platt gestochen

Esselbach. Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro wurden von einem Unbekannten an einem Traktorgespann in der Straße Am Friedhof in Esselbach verursacht. Vom Täter wurden an dem Gespann mehrere Reifen platt gestochen.

Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die PI Marktheidenfeld.