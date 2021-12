Unbekannter beschädigt Maserati - 3.000 Euro Schaden

In Dortmund löste die Polizei eine Party mit 15 Leuten auf - in Gelsenkirchen ein Grillfest mit gleich 70 Teilnehmern. (Symbolbild).

Der 55-Jährige hatte sein Fahrzeug am Tag zuvor gegen zehn Uhr in der Hamburger Straße geparkt. Der Täter hatte in diesem Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand einen ganzen Schriftzug in den Kofferraum geritzt. Der verursachte Schaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Fahrraddiebstahl aus Keller

Ein unbekannter Täter brach zwischen Donnerstag und Sonntag in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Stadelmannstraße ein. Dort wurden mehrere Schlösser vermutlich mit einem Bolzenschneider geöffnet und ein hochwertiges E-Bike entwendet. Bei dem Rad handelte es sich um ein Herrenrad des Herstellers Conway. Der Wert liegt bei etwa 3.700 Euro.

Wildunfall mit Reh

Goldbach. Am Sonntagabend kam es auf der Hauptstraße zwischen Goldbach und dem Ortsteil Unterafferbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer kollidierte dort frontal mit einem kreuzenden Reh. Während das Reh nach dem Zusammenstoß offensichtlich weiterrennen konnte, wurde am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursacht.

VW-Fahrer gerät in den Straßengraben

Gailbach. Am Sonntagabend geriet ein 18-jähriger Fahranfänger vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug im Kurvenbereich der Dörrmorsbacher Straße zwischen Soden und Gailbach auf den Gegenfahrstreifen und prallte gegen die linke Leitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug wieder nach rechts abgewiesen. Abseits der Fahrbahn prallte der 18-Jährige dann gegen den Betondeckel eines Abwasserschachtes und blieb mit einem Reifen darin stecken. Der VW war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Unbekannter Täter klaut Mercedesstern

Damm. Am vergangenen Wochenende entfernte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeugemblem an einem in der Kinzigstraße geparkten Mercedes C180.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.