Unbekannter beschädigt Gartenzaun in Obernburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elsenfeld. Bei der Kontrolle eines 26jährigen Pkw-Fahrers am 15.04.22, gegen 00.10 Uhr in der Erlenbacher Straße wurde festgestellt, dass dessen ausländische Fahrerlaubnis im Inland keine Gültigkeit hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem waren an dem Fahrzeug unzulässige lichttechnische Einrichtungen verbaut.

Geparktes Auto beschädigt

Großwallstadt. Am 12.04.22 zwischen 06.00 Uhr und 17.00 Uhr wurde ein Pkw, Daimler Benz, auf einem Parkplatz im Industriering durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren. An dem geparkten Pkw wurde die Front beschädigt. Der Schaden hier beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0