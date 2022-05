Unbekannter beschädigt Citroen auf Parkplatz in Erlenbach und haut ab

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9.45 und 10 Uhr, parkte die Fahrerin eines roten Pkw Citroen in Erlenbach, auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto und des Sonderpreisbaumarktes. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Citroen, so dass der Kotflügel eingedellt wurde. Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern.

Straßenlaterne beschädigt

Karbach. Wie erst jetzt angezeigt, wurde bereits Mitte März, in Karbach, Untere Klimbach, eine Straßenlaterne mutwillig beschädigt. Dem Schadensbild zufolge, muss es starke Schläge gegen die Laterne gegeben haben, so dass das innere Netzteilgehäuse gebrochen ist. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den ungeklärten Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.