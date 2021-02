In der Büttnergasse in Wiesenfeld geparkten Pkw BMW, wurden zwischen 18:30Uhr und 22:30Uhr die Beifahrerseite und die Motorhaube mit Farbe besprenkelt. Zudem wurde an dem Fahrzeug ein Frontscheinwerfer angeschmort und versucht den Tankdeckel aufzuhebeln. An dem Auto entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

klal/Quelle:Polizei Karlstadt