Unbekannter beschädigt Auto in Burgsinn - Polizei sucht Zeugen

Dort hat das Auto den Tag über gestanden. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass der Unfall durch eine Anhängerkupplung verursacht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Rieneck. Am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr ist eine 28-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck unterweges gewesen. Etwa auf Höhe vom „Steinbusch" lief ein Hase auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin erfasste das Tier. An ihrem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.