Unbekannter begeht Unfallflucht in Bürgstadt

Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der junge Fahrer nach rechts ausweichen und geriet in die Leitplanke. Der unbekannte "Überholer" setzte seine Fahrt in Richtung Bürgstadt fort. Es entstand an der Leitplanke und am VW ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3200 Euro.

Fahrräder geklaut

Miltenberg. Aus dem Gemeinschaftshof eines Anwesens in der Schererstraße wurden am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, zwei unversperrte Fahrräder entwendet. Dabei handelt sich um ein schwarzes Herrenrad und ein rotes Mountainbike im Gesamtwert von ca. 100 Euro.

Amtliches Kennzeichen entwendet

Bürgstadt. In der Nacht zum Donnerstag wurde an einem geparkten Pkw das vordere Miltenberger Kennzeichen von einem Unbekannten gewaltsam entfernt und entwendet. Das Auto war auf einem Parkplatz „Am Stadtweg" abgestellt. Der Diebstahls-/Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50 Euro.

Kleinheubach. Am Samstag wurde gegen 09:00 Uhr in der Schlesienstraße ein Rentner von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Fremde täuschte vor, dass er den Geschädigten von einer früheren Arbeitsstätte kennen würde und folgte dem Rentner in aufdringlicher Weise in die Wohnung. Dort verkaufte er ihm in fast schon aggressiver Art vier minderwertige Uhren für mehrere hundert Euro. Der unbekannte Verkäufer, welcher einen weißen VW Golf mit KA-Kennzeichen und auffälligem Unfallschaden am vorderen rechten Kotflügel fuhr, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre, etwa 1,78 m groß, kurze Haare; er sprach deutsch mit vermutlich italienischem Akzent. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat nun die Ermittlungen wegen Warenbetrugs aufgenommen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg