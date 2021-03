Unbekannter bedroht Mann mit Baseballschläger in Aschaffenburger Herstallstraße

Dies konnte scheinbar von Zeugen beobachtet werden, denn der Täter ließ unmittelbar von seinem Vorhaben ab. Der Vorfall wurde der Polizei erst gegen 20:00 Uhr bekannt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Ohne gültige Versicherungskennzeichen unterwegs

Am Freitagnachmittag wurden im Stadtgebiet drei Heranwachsende angetroffen, die ihre Roller ohne gültige Pflichtversicherung führten. Gegen die Fahrer wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das neue Versicherungsjahr am 01.03. beginnt und aktuell nun ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 benötigt wird.

Verkehrsunfallflucht in Schweinheim - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Donnerstag, 04.03.2021, 22:00 Uhr bis Freitag, 05.03.2021, 14:00 Uhr war in der Haidbergstraße ein violetter Mazda abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug musste der Halter Beschädigungen am Stoßfänger sowie am linken Kotflügel feststellen. Ein Verursacher hat sich bislang nicht beim Geschädigten gemeldet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Verstöße gegen das Kontaktverbot des Infektionsschutzgesetzes

Bei verschiedenen polizeilichen Kontrollen wurden im Laufe des Freitags, 05.03.2021 insgesamt zehn Personen angetroffen, die gegen das bestehende Kontaktverbot nach dem Infektionsschutzgesetz verstießen. Diese trafen sich jeweils mit Personen aus mehreren Hausständen. Bei den Kontrollen wurde die Polizeiinspektion Aschaffenburg durch die Bereitschaftspolizei unterstützt.

Einhandmesser bei Personenkontrolle aufgefunden

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Freitagabend gegen 18:45 Uhr in der Ludwigstraße wurde bei einem 41-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann ergeht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

Kreis Aschaffenburg

Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt

Goldbach. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme einer Streitigkeit in Goldbach wurde durch die Streifenbesatzung festgestellt, dass einer der Beteiligten zuvor ein Fahrzeug führte, obwohl er Anzeichen auf drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Türen der Beifahrerseite zerkratzt - Zeugen gesucht

Haibach. Im Verlaufe des Freitags kam es im Zeitraum von 04:45 Uhr - 17:00 Uhr in Haibach, Industriestraße zu einer Sachbeschädigung. Hier wurden beide Türen der Beifahrerseite mit einem jeweils 30 cm langen Kratzer versehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg