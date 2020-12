Unbekannter bedroht Jugendliche in Miltenberg mit Messer

Die Jungs hatten zuvor gegen 17.20 Uhr am Busbahnhof miteinander aus Spaß gerangelt. Daraufhin sei der Unbekannte mit einem ausgeklappten schwarzen Taschenmesser auf die 14- bis 15-jährigen Buben zugegangen mit den Worten: „Wenn ihr nochmal so kämpft, egal ob aus Spaß oder Ernst, steche ich euch ab!“.

Der Unbekannte entfernte sich nach dieser Äußerung in Richtung Mainbrücke. Nach Verständigung der Polizei verlief allerdings eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann ergebnislos. Der Unbekannte wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, dicke Figur,

etwa 1,75 Meter groß,

sprach Hochdeutsch mit schneller, leiser und tiefer Stimme.

Unter seiner schwarzen Maske trug er einen Vollbart.

Zur Bekleidung gaben die Jugendlichen an, dass er abgetragene Klamotten trug

wie eine dunkelblaue Jeans,

graues Hoodie und

eine dunkelblaue Regenjacke.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Großheubach. Bei der Kontrolle zweier Jugendlicher in der Sandheide konnte bei einem 17-Jährigen 4,3 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Der junge Mann wird sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Miltenberg. Am Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, wurden in der Nikolaus-Fasel-Straße zwei Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Auf die nächtliche Ausgangssperre angesprochen, reagierten die 40 Jahre alte Frau und ihr 42-jähriger Begleiter sehr ungehalten und gaben an, angeblich nichts davon gewusst zu haben. Ebenso konnten sie keinen triftigen Grund für das Verlassen ihrer Wohnungen angeben. Gegen die beiden Miltenberger wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.