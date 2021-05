Unbekannte zerstören Brückengeländer in Elsenfeld

Jugendliche, die sich dort treffen, dürften aus Langeweile und Übermut das Geländer abgetreten und erheblich beschädigt haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt knapp 1000 Euro. Seitens der Gemeindeverwaltung wurde für Hinweise zu den Tätern eine Belohnung ausgelobt.

Amtsbekannter beim Ladendiebstahl erwischt

Elsenfeld. Ein amtsbekannter Mann ist am Montag Abend beim Diebstahl von Spirituosen in einem Getränkemarkt in der Erlenbacher Straße aufgefallen. Der Eschauer war dem Personal aufgefallen, da er mehrere Flaschen Wodka in dem Markt entwendet.

Der Dieb konnte vom Personal beschreiben werden und wurde von einer Streife im Rahmen der örtlichen Fahndung am Bahnhof in Elsenfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Seine hochprozentige Beute stellten die Beamten sicher und übergaben sie den Geschädigten.

Lkw überfährt Barriere-unfallflüchtig

Mönchberg. Am Montag Nachmittag gegen 15.55 Uhr ist aus der Forsthausstraße eine Unfallflucht gemeldet worden. Ein Anwohner konnte hier beobachten, wie der Fahrer eines Mitsubishi-Lkw beim Abbiegen an einer Barriere am Fahrradweg hängen blieb. Nachdem der Lkw-Fahrer kurz zurücksetzte fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Über das abgelesene Kennzeichen dürfte der Unfallverursacher zu ermitteln sein. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0