Unbekannte zerstechen Reifen in Aschaffenburg

Die Autos waren in der Bodelschwinghstraße, Grünewaldstraße und Bustellistraße geparkt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Taschendiebstahl vom Fahrrad

In der Steingasse in Aschaffenbnurg hat ein Unbekannter am Mittwochmittag eine Einkaufstasche mitsamt der Wertsachen vom Gepäckträger eines Fahrrads gestohlen. Der 77-jähriger Besitzer des Rades hatte es nur kurz abgestellt, um dort in eine Bäckerei zu gehen.

Unfall und Fahrerflucht

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Haibach einen geparkten Audi A4 am Heck beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Vermutlich sind die Täter über die Findbergstraße geflohen. Der Schaden am Audi wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Hund beißt Jogger

Ein frei laufender Hund hat in Waldaschaff einen 18-jährigen Jogger in den Oberarm gebießen, als dieser das Tier und seine Besitzerin überholen wollte. Durch den Biss wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Nach Angaben des Joggers entfernte sich die Hundebesitzerin daraufhin mit ihrem Tier, ohne ihre Personalien anzugeben. Bei dem Hund handelte es sich möglicherweise um einen Australian Shepherd.