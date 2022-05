Unbekannte versuchten in Waldhütte in Elsenfeld einzubrechen

Der Besitzer der Hütte wollte am Dienstag früh etwas an seiner Hütte erledigen und stellte hierbei fest, dass ein Holzpfosten herausgerissen wurde. Mit diesem versuchten die Unbekannten scheinbar, die Eingangstüre zu demolieren. Nachdem dies scheinbar nicht gelang, manipulierten die Täter an der Türe herum, so dass der Schließmechanismus blockierte.

Die Einbrecher zogen ohne Beute vom Objekt ab, richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro an.

Einbruch in arabischen Lebensmittelladen

Elsenfeld. In der Zeit von 02.05.2022 19:30 (Mo) - 03.05.2022 11:00 (Di) sind unbekannte Täter in das arabische Lebensmittelgeschäft in der Erlenbacher Straße eingebrochen.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Im Innern erbeuteten sie aus eine Registrierkasse eine dreistelligen Bargeldbetrag.

Joint sichergestellt

Obernburg. Im Rahmen einer Personenkontrolle am späten Dienstag Abend an der Bushaltestelle in der Berufschulstraße haben Beamte einen 26-jährigen Betäubungsmittelkonsumenten ertappt. Dieser versuchte beim Erblicken der Streife einen Joint zu entsorgen. Die eingesetzten Beamten fanden diesen jedoch auf dem Boden auf.

Auch in Kleinwallstadt ist einer Streife im Weibersweg am Dienstag Abend eine verdächtige Person aufgefallen. Bei der genaueren Überprüfung des 20-Jährigen bemerkten die Beamten starken Marihuanageruch. Bei der Durchsuchung es jungen Mannes fanden die Polizeibeamten in einer Zigarettenschachtel eine geringe Menge Haschisch vor.

Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Beim Dealen ertappt

Klingenberg. Eine Zivilstreife der PI Obernburg hat am Dienstag Nachmittag gegen 17.50 Uhr am Bahnhof einen Betäubungsmitteldeal beobachtet. Bei der Überprüfung der Beteiligten konnten die Beamten bei einem amtsbekannten Drogenkonsumenten eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Auch der Dealer war den Beamten schon bekannt.

Beide erwartet nun eine Anzeige.

Flotten Scooterfahrer ertappt

Wörth. Am Dienstag Abend gegen 20.00 Uhr, haben Beamte der PI Obernburg einen Scooterfahrer angehalten, der mit seinem Gefährt mit gut 40 km/h unterwegs war.

Der 31-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Scooter wurde zur Begutachtung sichergestellt.

Unfallfluchten

Gleich zwei Unfallfluchten wurden am 03.05.22 bei der PI Obernburg gemeldet.

In Elsenfeld wurde auf einem Parkplatz in der Frühlingsstraße in der Zeit von 09.10-18.30 Uhr ein silbergrauer Audi Avant im Bereich der Heckstoßstange links angefahren, der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

In Wörth a.Main in der Rathausstraße fuhr ein noch unbekannter Pkw-Fahrer gegen die Frontstoßstange eines weißen VW Polo. Hier liegt die Tatzeit zwischen 02.05.2022 21:45 (Mo) - 03.05.2022 13:25 (Di). Der angerichtete Sachschaden beträgt 250 Euro.

Bagger an Baustelle beschädigt

Elsenfeld. Vermutlich in der Nacht am 03.05.2022, gegen 22.45 Uhr, haben unbekannte auf dem ehemaligen Baywa-Gelände ihr Unwesen getrieben und zwei Bagger demoliert.

Ein Anwohner konnte gegen 22.45 Uhr von seiner Wohnung aus eine dunkel bekleidete Person mit Taschenlampe auf dem Gelände sehen. Bei der Nachsuche nach dem Unbekannten stellten die Beamten auf dem Gelände zwei beschädigte Bagger fest. An diesen waren Fensterscheiben, Fluchten und jeweils die Frontscheibe mit einem Stein eingeworfen worden. Der angerichtete Sachschaden dürfte insgesamt ca. 10.000 Euro betragen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Pressebericht der PI Obernburg / grr