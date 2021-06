Unbekannte versuchen in Erlenbacher Schule einzubrechen

Bei der Tatortbegehung stellte sich heraus, dass möglicherweise Jugendliche sich über eine Feuerleiter Zutritt zum in luftiger Höhe befindlichen Tatort verschafft hatten. Hier beschädigten sie einen Blitzableiter und das Oberlicht. Die Täter ließen diverse Getränkeflaschen zurück. Möglicherweise trafen sich die Unbekannten auf dem Dach, um dort „bei schöner Aussicht und Alkohol“ abzuhängen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

Ohne erforderliche Pflichtversicherung unterwegs

Wörth. Ein 15-jähriger Erlenbacher ist am Montag Nachmittag gegen 17.45 Uhr einer Polizeistreife in der Gartenstraße aufgefallen. Die Beamten wollten den Motorrollerfahrer überprüfen, da er scheinbar ein ungültiges Versicherungskennzeichen an seinem Roller befestigt hatte.

Als die Beamten das Anhaltesignal gaben, versuchte der junge Fahrer mit seinem Sozius, sich der Kontrolle zu entziehen, hielt aber nach kurzer Verfolgungsfahrt an.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann gerade erst seine Mofaprüfbescheinigung erworben hatte, eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Weiterhin hatte er an dem Motorroller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2019 angebracht, um sich die „Versicherung zu sparen“.

Beim Sozius des Erlenbachers stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser sicher.

Angetrunken unterwegs

Eschau. Am Montagabend, 21.06.2021 19:06 Uhr, ist Beamten der PI Obernburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein angetrunkener Pkw-Fahrer aufgefallen.

Nachdem die Beamten einen Alkoholgeruch wahrnahmen, ergab der Atemalkoholtest bei dem Opelfahrer 0,8 Promille.

Den Alkoholsünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro.

In Gegenverkehr abgekommen

Kleinwallstadt. Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Montag Abend gegen 18.05 Uhr von der Staatsstraße St 2309 gemeldet worden ist. Hier war auf der Fahrt in Richtung Sulzbach eine Laudenbacherin mit ihrem Pkw BMW aus Unachtsamkeit über die Mittellinie der Fahrbahn auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr geraten. Hier krachte der BMW seitlich in einen aus Sulzbach kommenden Pkw Chevrolet eines Elsenfelders. Durch die Wucht der Kollision entstand an beiden Pkw erheblicher Sachschaden, der BMW der Laudenbacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben die Unfallverursacherin sowie die drei Insassen des Chevrolet unverletzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0