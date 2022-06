Unbekannte verkleben Türen einer Alzenauer Bäckerei

Die Türen des Geschäftes in der Junkerstraße wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfallflucht geparktes Auto: Karlstein

In der Zeit von Sonntag, ca. 19 Uhr, bis Montag, ca. 15 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Seligenstädter Straße, an einem geparkten Chevrolet hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Spiegelberührung: Mömbris

Am Montagmorgen blieb ein 55-jähriger Opel-Fahrer, in der Merkurstraße, am Spiegel eines geparkten Renault hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Auf Metallteil weggerutscht - Kradfahrer stürzt: Mömbris

Am Montagnachmittag befuhr ein 27-jähriger Kraftrad-Fahrer die ST2307, von Feldkahl kommend in Richtung Schimborn. Nach den bisherigen Ermittlungen verlor aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Metallteils die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte alleinbeteiligt. Der Fahrer wurde mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2000.- Euro.

Fahrraddiebstähle

Karlstein:

In der Zeit Freitag, 24.06.2022, von 0 Uhr bis Samstag, ca. 24 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Hollandrad der Marke Gazelle. Das Fahrrad wurde verschlossen im Bereich „Alte Straße" abgestellt, bei der Rückkehr stellte die Eigentümerin den Diebstahl fest. Der Beuteschaden beträgt ca. 400 Euro.



Kahl:

Ein Mountainbike der Marke Canyon wurde im Zeitraum Samstag, 25.06., 13 Uhr bis Sonntag, 26.06.2022, 13 Uhr, am Bahnhof in Kahl entwendet.

Das mit Fahrradschloss gesicherte Rad im Wert von ca. 800 Euro wurde durch einen unbekannten Täter entwendet.



Alzenau:

Ein dritter Fahrraddiebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Daimlerstraße.

Der unbekannte Täter entwendete ein Mountainbike der Marke Bottecchia.



Die Ermittlungen hat in den genannten Fällen die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Polizeiinspektion Alzenau/ienc