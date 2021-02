Unbekannte vandalieren in Alzenau-Michelbacher Schrebergarten

In einem Schrebergarten in der Schulstraße wurde zwischen Mittwoch 17:00Uhr und Donnertstag 16:30Uhr das Eingangstor sowie eine Geräteschuppentür beschädigt und der Zaun heruntergedrückt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung am Michelbacher Wanderheim

Alzenau-Michelbach. Zwischen Montag 14:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter durch mehrere Fußtritte eine Türe des Wanderheims und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Graffiti an Hauswänden

Kahl a. Main. Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden die Hauswände zweier Häuser in der Hanauer Landstraße von einem bislang unbekannten Täter mit schwarzer und blauer Farbe besprüht. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Sachschaden beträgt 450 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Straßenlaterne beschädigt

Kahl a. Main. Im Verlauf der Woche fuhr in der Prischoßstraße ein Lkw rückwärts gegen einen Laternenmast und entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hierdurch wurde ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.