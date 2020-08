Unbekannte steigen in Karlsteiner Tennisheim ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter in das Tennisheim im Holzweg ein. Die unbekannten Täter richteten insgesamt einen Schaden von ca. 500 Euro an, jedoch erbeuteten sie nach jetzigen Erkenntnissen nichts. Die Polizeiinspektion Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtige Autos und Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Spiegel beschädigt

Alzenau. Zwei bislang unbekannte Jugendliche stehen im Verdacht, am Samstagmorgen, gegen 2:45 Uhr, an einem in der Wagnerstraße geparkten Ford Fiesta einen Außenspiegel beschädigt zu haben. Beim Erblicken eines Anwohners ergriffen sie Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Mercedes zerkratzt

Alzenau-Hörstein. Im Zeitraum von Donnerstag um 20 Uhr, bis Freitag um ca. 13:30 Uhr, zerkratzte ein(e) Unbekannte(r) einen Mercedes. Das Auto war in der Dalbergstraße geparkt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfall beim Ausparken

Alzenau. Am Freitagnachmittag parkte ein 20-jähriger mit seinem Pkw in der Straße „Im Goldenen Ring“ aus. Hierbei beschädigte er einen geparkten Mercedes. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 800.- Euro.

xere/Polizei Alzenau