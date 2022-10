Unbekannte stehlen Rüttelplatte von Obernburger Baustelle

Die unbekannten Täter müssen die rund 200 Kilogramm schwere Maschine der Marke Bomag in der Zeit zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 9 Uhr, entwendet haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Beute in der Kolpingstraße anschließend zum Abtransport in ein Fahrzeug verladen.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wie auch zu den noch unbekannten Tätern hat inzwischen die Obernburger Polizei übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken