Unbekannte stehlen Regenbogenflagge in Gemünden

Die 150 cm x 90 cm große Flagge war an einem Schild am Grundstückszaun befestigt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 entgegen.

Gemünden. Am Dienstag fiel im Amtsgericht Gemünden am Main bei der Einlasskontrolle um 11.10 Uhr bei einem 20-jährigem Mann ein Einhandmesser auf. Das Einhandmesser wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Ohne Messer durfte der Mann das Amtsgericht dann besuchen.

Wildunfälle

Gräfendorf. Eine 56-jährige Frau fuhr am Dienstag um 21 Uhr zwischen Michelau und Gräfendorf, als ihr ein Reh ins Auto lief. Das Reh lief nach dem Anstoß davon, am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Gemünden. Am Dienstag um 07.45 Uhr querte ein Reh die St2303 zwischen Adelsberg und Karsbach. Das Reh wurde hierbei von einem 30-jährigen Autofahrer erwischt und überlebte den Unfall nicht. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Burgsinn. Am Dienstag um 05.50 Uhr fuhr 57-jähriger Autofahrer von Rieneck nach Burgsinn. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Ein zufällig hinzukommender Jäger erlöste das verletzte Reh von seinen Leiden. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden