Der am Fenster entstandene Schaden beläuft sich auf 50 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Vorfahrt missachtet

Blankenbach. Am Freitagnachmittag wollte eine 69jährige VW-Fahrerin von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von links kommende und bevorrechtigte 38jährige Toyota-Fahrerin, welche ihr in die linke Fahrzeugseite fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt.