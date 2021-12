Unbekannte stehlen Ortsschild am Bischborner Hof

Die Täter mussten nach Angaben der Polizei das Schild mittels Werkzeug abschrauben.

Hinweise hierzu an die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email an pp.ufr-lohr.pi@polizei.bayern.de.

Mehrere Autos in Neuhütten in Graben gerutscht

Neuhütten. Aufgrund von Schnee-und Eisglätte gerieten am Montagmorgen, im Bereich Bischborner Hof, mehrere Fahrzeuge unabhängig voneinander ins Schleudern und rutschten in den Graben. Es wurde niemand verletzt. Auch der Sachschaden beläuft sich im niedrigen Bereich.