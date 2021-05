Unbekannte stehlen in Lohr Linse von Rückfahrkamera

Eine Frau hatte ihren grauen Seat am Straßenrand im Brunnenwiesenweg abgestellt. Im Zeitraum zwischen 07:30 und 10 Uhr stahlen Unbekannte die Linse der Rückfahrkamera ihres Autos. Es entstand ein Schaden von 400 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Wiesthal. Am Montag, gegen 22.35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 21 zu einem Wildunfall mit einem Reh. Zur Unfallzeit befuhr der Fahrer eines Mercedes die Kreisstraße. Ein Reh versucht vor dem Fahrzeug die Fahrbahn zu überqueren und wurde vom Fahrzeug erfasst. Das vermutlich verletzte Tier rannte nach dem Unfall in den Wald zurück. Von dem verständigten Jagdberechtigten wurde eine Nachsuche nach dem verletzten Reh durchgeführt. Am Fahrzeug wurde die Fahrertüre beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-- Euro.

Lohr. Zu einem weiteren Wildunfall mit einem Hasen kam es am Dienstagmorgen um 04.35 Uhr auf der Bundesstraße B 276. Ein BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Partenstein kommend in Richtung Lohr am Main. Kurz vor dem Bosch-Rexroth Werk II versuchte ein Hase die Fahrbahn zu überqueren und wurde vom Fahrzeug erfasst. Das Tier wurde getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,-- Euro an der Frontstoßstang

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Lohr