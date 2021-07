Unbekannte stehlen in Lohr Geldbörse mit allen Dokumenten

Die Geldbörse befand sich in einem Rucksack im Aufenthaltsraum eines Haarstudios in der Ludwigstraße . Gegen Mittag stellte die Eigentümerin das Fehlen der kompletten Geldbörse fest. In der Geldbörse befanden sich sämtliche Dokumente und Bargeld in Höhe von 400,00 Euro.

Fahrzeuge beschädigt und entfernt

Lohr. Am Donnerstagmorgen wurde ein grauer VW Passat auf einem Parkplatz in der Ignatius-Taschner-Straße beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ deutliche Kratzspuren an der hinteren Stoßstange linksseitig. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Ohne seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nachzukommen, verließ der Verursacher die Unfallstelle.

Lohr. Am Donnerstagabend parkte eine 59jährige Fahrzeugführerin ihren silbernen Renault auf einem Parkplatz in der Rexrothstraße. Zu diesem Zeitpunkt soll das Fahrzeug noch unbeschädigt gewesen sein. Kurze Zeit später stellte die Fahrzeugführerin einen Schaden an der Fronstoßstange ihres Renault fest. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.