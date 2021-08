Unbekannte stehlen in Karlstein-Dettingen Werkzeuge m Wert von 3.000 Euro

Der Dieb erbeutete Werkzeugmaschinen im Wert von circa 3.000 Euro. Der Täter war zunächst auf unbekannte Weise auf das mit Stacheldraht gesicherte Gelände gelangt. Aus einer Lagerhalle entwendete er dann mehrere hochwertige Maschinen und verschwand wieder. Wie die Gerätschaften abtransportiert wurden, ist nicht bekannt.

Handbremse vergessen

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall in der Rodenbacher Straße entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Gegen 17.15 Uhr stellte ein 49-jähriger Mann seinen Ford-Transit auf der Rodenbacher Straße ab. Da er vergaß die Handbremse anzuziehen, machte sich der Ford auf der abschüssigen Straße selbstständig und rollte leicht auf einen geparkten BMW.

Altöl entsorgt

Alzenau-Albstadt. Im Laufe des Donnerstags entsorgte ein Unbekannter drei 5-Liter-Kanister Altöl an der Wanderhütte im Bereich Am Wenigbach.

Wildunfall

Mömbris. Am frühen Freitag ereigneten sich bei Mömbris innerhalb einer Stunde zwei Wildunfälle.

Gegen 05 Uhr war ein Mitsubishi-Fahrer, der auf der Staatsstraße 2307 in Richtung Hösbach fuhr, mit einem Reh kollidiert. Dabei entstand an der Pkw-Front ein Schaden von 5.000 Euro.

Um 06 Uhr erfasste dann ein Audi-Fahrer auf der Staatsstraße 2443 bei Hohl ein Reh. Der Schaden beträgt in diesem Fall 1.000 Euro

