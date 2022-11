Unbekannte stehlen in Gelnhausen Gullydeckel und Baustellenschilder

Durch die fehlenden Kanaldeckel und die dadurch entstandenen freien Schächte bestand der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung; eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken wurde der Bauhof zur Absperrung beziehungsweise Abdeckung der offenen Schächte beauftragt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Unfallflucht: Wer fuhr gegen geparkten Seat

Seligenstadt. Wer am Sonntagnachmittag in der Frankfurter Straße unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Auf dem Parkplatz der Feuerwehr (Höhe der Hausnummer 31) stand zwischen 14 und 16.10 Uhr ein Seat. Dieser wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren, sodass die hintere Stoßstange nun beschädigt ist. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und fuhr weg. Die Reparaturkosten an dem blauen Leon dürften laut Kostenvoranschlag bei fast 1.500 Euro liegen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.