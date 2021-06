Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Lagerraum. Dort entwendeten sie neben den Reifensätze auch die Originalfelgen. Zum Abtransport verwendeten sie eine Sackkarre. Der weitere Transport muss dann mit einem größeren Fahrzeug (Lkw oder zumindest Transporter) erfolgt sein. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Alzenau-Michelbach. Am Montagmorgen um 11 Uhr musste ein Peugeot-Besitzer einen Schaden am Radkasten seines geparkten Fahrzeugs feststellen (circa 2.000 Euro). Der Pkw war von dem Mann am Sonntag um 18 Uhr in der Kälberauer Straße abgestellt worden.

Hauswand beschädigt

Alzenau-Michelbach. Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer beschädigte am Montag um 14.30 Uhr beim Aufladen eines Containers eine Hauswand in der Rieslingstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Bunter Kindereinkaufswagen geklaut

Mömbris. Am Montag um 18 Uhr entwendete ein Unbekannter an einem Einkaufsmarkt in Fronhofen einen bunten Kindereinkaufswagen. Der Täter, von dem derzeit keine nähere Beschreibung vorliegt, wurde samt Einkaufswagen von einem unbekannten Zeugen in Niedersteinbach gesehen. Der Schaden beträgt circa 100 Euro.

Geringe Menge Rauschgift sichergestellt

Schöllkrippen. Am Montagabend um 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Schulgeländes in der Oberen Schulstraße. Dabei wurde bei einem 23-jährigen Mann eine geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.