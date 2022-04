Unbekannte stechen in Kirschfurt Hinterreifen platt

Weiter wurde an einem grauen Astra der Außenspiegel nach vorne abgeklappt, blieb aber funktionsfähig. Das Abklappen verursachte einen lauten Knall, den der Geschädigte wahrnahm. Aufgrund dessen ist die genaue Tatzeit bekannt. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 200,- EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371/945-0 zu melden.

Glasbausteine beschädigt

Im Laufe der letzten 8 Tage wurde in Dorfprozelten, an der Pumpstation am Schulweg, mehrere Glasbausteine beschädigt. Weiter wurde von einem Tank der Ablaufhahn abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Pressebericht der PI Miltenberg / grr