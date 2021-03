Unbekannte sprühen Graffiti in Duttenbrunn

Unter anderem wurden eine Marienstatue, mehrere Schaukästen, Häuserwände und Verkehrszeichen beschmiert. Zudem wurde in der gleichen Nacht in der Stadelhofer Str. ein Kanaldeckel ausgehoben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber in einem niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel.: 09353/97410.

Vorfahrt missachtet

Wiesenfeld, Ldkr. Main-Spessart. Am Freitag übersah gegen 11:55 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer in Wiesenfeld, an der Kreuzung Schätzleinsgasse/Enge Gasse, den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 58-jährigen Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8500.- Euro.

Parkrempler

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Beim Rangieren aus einer Parklücke stieß am Freitag gegen 11:35 Uhr, am Zehnthäusl in Arnstein, eine 23-jährige Autofahrerin leicht gegen den hinter ihrem Fahrzeug geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Ein 73-jähriger Autofahrer stieß am Freitag, gegen 15:15 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Zellingen, leicht gegen eine dort geparkten Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt