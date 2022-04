Der Teich liegt auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes und ist nicht einsehbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Verteilerkasten angefahren

Collenberg. Am Mittwoch ist zwischen 6.00 Uhr und 12.00 Uhr an der Einmündung Hauptstraße – Streckerring eine Sandsteinmauer und ein Verteilerkasten angefahren worden. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass ein roter Lkw oder ein roter Auflieger beim Rangieren dort hängen geblieben ist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.