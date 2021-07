Unbekannte schlagen mit Flasche und Glas auf 66-Jährigen in Hanau ein

Kurz nach 22 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Straße "Am Ballplatz" eine lautstarke Auseinandersetzung. Bei dieser sollen zwei Männer mit einem Glas sowie einer Flasche auf den 66-jährigen Hanauer eingeschlagen haben, der hierbei Platzwunden im Kopfbereich davontrug. Die Unbekannten flohen anschließend. Zur Behandlung des Hanauers wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, der den Mann anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau.

Polizei konnte schnell Entwarnung geben

Hanau. Wegen den am Montagnachmittag in der Innenstadt gemeldeten Knallgeräuschen konnte die Hanauer Polizei schnell Entwarnung geben. Benutzt wurde eine Schreckschusswaffe und es wurde niemand verletzt. Wie bereits berichtet, wollten mehrere Zeugen gegen 15 Uhr im Bereich Steinheimer Tor Schüsse gehört haben. In einem dortigen Parkhaus wurde zunächst die Hülse einer Platzpatrone gefunden. Anhand von Videoaufnahmen dürfte nun feststehen, dass zwei Männer in das Parkhaus gingen und dort acht bis zehnmal mit der Schreckschusswaffe schossen. Danach flohen beide. Im Fokus der Ermittler steht ein 18 Jahre alter Mann aus Großauheim, der in der Vergangenheit schon mehrfach bei der Polizei in Erscheinung getreten ist. Der Verdächtige konnte bereits kurz nach dem Vorfall festgenommen werden; er dürfte weder die Erlaubnis zum Führen einer Schreckschusswaffe noch zum Schießen mit einer solchen haben. Insofern wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Großauheimer soll in Begleitung eines 16 Jahre Jugendlichen aus dem Kreis Offenbach gewesen sein, der sich vermutlich aufgrund des Fahndungsdrucks am Abend bei der Polizei meldete. Zu den Hintergründen machten beide zunächst keine Angaben. Bei dem 18-Jährigen soll geprüft werden, ob er gegebenenfalls in eine Fachklinik eingewiesen wird.

Berauscht gegen einen Baum

Hanau-Hainburg. "Das war wohl nix" - so könnte man einen Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag beschreiben, bei dem eine 18-jährige Fahranfängerin in Klein-Auheim womöglich ihren Wagen zu Schrott gefahren hat. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau, die erst vor wenigen Wochen volljährig wurde, bei der Fahrt unter Drogeneinfluss stand. Gegen 2 Uhr war sie von Hainburg in Richtung Hanau unterwegs und prallte am Ortseingang von Klein-Auheim gegen einen Baum. Sie selbst wurde zum Glück nur leicht verletzt; an dem Peugeot, der auf eine Familienangehörige zugelassen ist, entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden, gaben gegenüber der Polizei an, dass die junge Frau vor dem Eintreffen der Uniformierten noch schnell den Platz mit ihrem Beifahrer getauscht haben soll. Insofern laufen nun auch Ermittlungen, wer am Steuer saß. Gegen die 18-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.