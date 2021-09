Unbekannte schlagen in Aschaffenburg Schaukästen in Kleingartenanlage ein

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Glasscheiben mehrerer Schaukästen im Bereich einer Kleingartenanlage im Schlotfegergrund in Aschaffenburg im Zeitraum von Donnerstag, 09.09.2021, 20 Uhr bis Freitag, 10.09.2021, 14 Uhr, eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 320 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt - Hösbach

Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr ein blauer Skoda Hirtenstraße in Hösbach. Hierbei touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel und beschädigte diesen im vorderen linken Bereich. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Auto angefahren und abgehauen - Goldbach

Eine 36-Jährige parkte ihren Suzuki am Freitag gegen 12 Uhr in der Aschaffenburger Straße in Goldbach. Als sie gegen 12:20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie Lackkratzer im Bereich ihres Hecks fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von Unfallort entfernt. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte ein Kennzeichen ablesen und übermittelte dies.

Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021-857-2230 in Verbindung zu setzten.

