Unbekannte schlagen 20-Jährigen in Hanau mit Flasche

Kurz vor 2 Uhr war der 20 Jahre alte Mann in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen liefen zwei Männer mit ihm die Röderseestraße entlang und verwickelten ihn in ein Gespräch. Am Ende der Straße soll einer der beiden unvermittelt auf den Hinterkopf des 20-Jährigen geschlagen und die Wertgegenstände gefordert haben. Das Opfer rannte weg und wurde von den beiden Unbekannten verfolgt. Er konnte sich über einen Zaun retten. Nach seinen Angaben waren beide 20 bis 22 Jahre alt und von normaler Statur. Der eine soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine dunkle Hose, helle Sweatjacke und hatte einen schwarzen Umhängebeutel quer über die Brust. Der zweite war 1,80 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo Hanau.

Hoher Schaden nach Unfall mit geparkten Autos: Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss

Seligenstadt. Einen Schaden von rund 28.000 Euro verursachte der 55 Jahre alten Fahrer eines Mercedes CLK am Samstagnachmittag in der Seligenstädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Eschborner gegen 15.50 Uhr die Seligenstädter Straße von Froschhausen kommend und kam im Bereich der 70er-Hausnummern nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Mercedes mit einem parkenden VW, der wiederum auf einen parkenden Renault Laguna geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,51 Promille an. Auf den 55-Jährigen, dessen Führerschein sichergestellt wurde, kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Rote Limousine von Parkplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Erbach. Am Sonntagabend (30.10.) wurde eine rote Limousine von einem Parkplatz in der Sylvester-Stockh-Straße entwendet. Wie die unbekannten Täter das Fahrzeug im Wert von 20.000 Euro entwendeten wird derzeit ermittelt. Eine zeitnah nach dem Diebstahl eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 der Polizeidirektion Odenwald geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 953 0 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Täter brechen in Gaststätte und Tanzschule ein - Polizei bittet um Hinweise

Erbach/Michelstadt. In der Nacht von Donnerstag (27.10.) auf Freitag (28.10.) wurde eine Gaststätte auf dem Marktplatz in Erbach zum Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und entwendeten einen Tresor. Hiernach entkamen sie unerkannt. Das Stehlgut beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro.

In einem anderen Fall brachen Kriminelle zwischen Freitag (21.10.) und Samstag (29.10.) in eine Tanzschule in der Kellereibergstraße in Michelstadt ein. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen eine Geldkassette mitsamt Inhalt. Das Stehlgut wird auf 500 Euro geschätzt, der Sachschaden am Gebäude auf 800 Euro. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 21.

Zu beiden Taten suchen die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Kripo in Erbach in Verbindung zu setzen.

Autos in Erbach und Michelstadt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Erbach/Michelstadt. Am Freitag (28.10.) zwischen 6.15 und 14 Uhr haben Unbekannte auf noch nicht bekannte Weise ein Auto auf dem Parkplatz des Landratsamts in Erbach beschädigt. Der verursachte Schaden im Heckbereich und an der Fahrerseite wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Am Sonntag (30.10.) hatten es Täter auf ein in der Kellereibergstraße in Michelstadt geparktes Fahrzeug abgesehen. Hier schlugen die Unbekannten zwischen 1.30 und 15 Uhr die Heckscheibe ein, zerkratzten die Karosserie und ließen aus zwei Reifen die Luft ab. Zudem entwendeten die Kriminellen ein Kennzeichen des Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen der Taten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/9530 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.