Unbekannte sägen in Faulbach Baum an 

Der Baum musste daher komplett entfernt werden, um die Gefahr zu beseitigen.

15-jähriger Fahrradfahrer stürzt schwer

Eichenbühl. Mit seinem Fahrrad wollte ein 15-Jähriger am Dienstag gegen 19.30 Uhr mehrere Treppenstufen an der Erftalschule hinunter fahren. Allerdings verlor er die Kontrolle über sein Bike, stürzte und verletzte sich an der Hüfte schwer, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Miltenberg. Zwischen dem 14. August und dem 21. August wurde im Parkhaus in der Jahnstraße ein geparkter BMW angefahren und zerkratzt. Die Beschädigungen dürften aufgrund des Schadenbilds von einem Fahrradfahrer verursacht worden sein. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Polizei Miltenberg/mm