Unbekannte randalieren am Lohrer Busbahnhof

Diebstahl eines Fahrrades

Lohr. Am Sonntag, 6.11., stellte ein Besucher des Isolatorenmuseums sein Fahrrad gegen 15 Uhr dort unversperrt ab. Als er gegen 17 Uhr das Museum wieder verließ, stellte er fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Nach einer Absuche des umliegenden Geländes, konnte das Fahrrad nicht mehr aufgefunden werden.

Hinweise in beiden Fällen per Email an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon 09352 87410

Verkehrsunfall durch Videoaufzeichnung geklärt

Lohr. Am frühen Sonntag Nachmittag ereignete sich auf der Rechtenbacher Straße, direkt vor der Shell-Tankstelle ein Verkehrsunfall. Da sich die beiden Unfallbeteiligten zunächst nicht einig waren, wer den Verkehrsunfall verursacht haben könnte, wurde eine Streifenbesatzung der hiesigen Polizeiinspektion hinzu gerufen. Die Beamten konnten vor Ort die Videoaufzeichnungen der Shell-Tankstelle einsehen und zweifelsfrei feststellen, dass eine Verkehrsteilnehmerin beim Abbiegen in das Tankstellengelände, den ihr entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, der die Rechtenbacher Straße stadteinwärts befuhr, übersah. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Pkw. Verletzt wurde niemand.

