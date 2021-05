Unbekannte Person manipuliert Bienenkästen in Erlenbach - Bienen verenden

An fünf der elf Kästen entfernte er die Abdeckungen, so dass es hinein regnete. Daneben wurden die Fluglöcher mit einer süßen klebrigen Kakaomasse bespritzt. Laut der Imkerin verendeten dadurch Hunderte Bienen. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter Tel. 09391-9841-0 zu melden.

Motoradfahrerin verletzt: Hasloch

Zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Donnerstagabend an der Einmündung der St 2316 in die St 2315 in Hasloch. Eine 60-Jährige wollte mit ihrem Ford gegen 19.00 Uhr aus der untergeordneten St 2316 in Richtung Kreuzwertheim abbiegen. Dazu ließ sie zunächst einen von links kommenden Motorradfahrer passieren, übersah aber die 57-jährige Motorradfahrerin, die von Faulbach her von der St 2315 nach links in die St 2316 abbog und erfasste sie mit der Fahrzeugfront. Dadurch kam diese zu Fall und zog sich Verletzungen am linken Bein zu, weshalb sie durch den Rettungsdienst in die Uniklinik nach Würzburg gebracht wurde.