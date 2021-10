Unbekannte machen sich in Kleinheubach an Autos zu schaffen

Die Diebstahlsbeute beläuft sich auf ca. 4.200 Euro. Die Tatzeit lässt sich derzeit noch nicht genau eingrenzen.

Miltenberg. Aus einem Aufenthaltsraum der Beschäftigten im Testzentrum in der Breitendieler Straße entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Laptop, einen Handykopfhörer sowie zwei Taschenrechner. Die Tatzeit lässt sich auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, eingrenzen. Der Beuteschaden wird mit geschätzten 1200 Euro angegeben.

Altenbuch. In der Gründleinstraße wurde am Mittwoch, zwischen 20:00 Uhr bis Donnerstag, 15:00 Uhr ein geparkter VW angefahren. Es konnten gelbe Fremdlackanhaftungen gesichert werden. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Polizei Miltenberg jederzeit entgegen.

lady/ Quelle: Polizei Miltenberg